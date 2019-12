Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: sono tre i dubbi della vigilia per l’allenatore giallorosso Fonseca.

Ultima partita del 2019 per la Roma, sul campo della Fiorentina dove ha perso 7-1 nell’ultimo precedente relativo alla Coppa Italia. Una macchia da cancellare, con alcuni calciatori allora presenti che dovrebbero essere titolari stasera: Florenzi, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. La Roma dopo l’ultima giornata si è isolata al quarto posto in classifica, che poi è l’obiettivo base della stagione: tornare in Champions League. Una vittoria a Firenze sarebbe molto importante per aumentare il distacco dalle inseguitrici e allo stesso tempo non perdere le tracce di Juventus, Inter e Lazio.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport”. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono tre: Florenzi è leggermente favorito su Spinazzola nel ruolo di terzino destro, così come Perotti ha qualche possibilità in più di giocare rispetto a Mkhitaryan. Dubbio anche in difesa dove Smalling se ritenuto in condizione sarà titolare, altrimenti giocherà Fazio.

Corriere dello Sport

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Gazzetta dello Sport

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (Spinazzola), Smalling (Fazio), Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti (Mkhitaryan); Dzeko.

