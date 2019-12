Calciomercato Roma, una nuova pista per Pastore

Calciomercato Roma sempre più bollente nonostante la squadra giallorossa sia giustamente al riposo dopo la bella vittoria sul campo della Fiorentina. Un successo che conferma la squadra di Paulo Fonseca nelle prime posizioni della graduatoria. All’apertura delle trattative ci saranno delle cessioni che sembrano ormai certe e alcune probabili.

Tra queste c’è quella di Javier Pastore, il cui futuro è tutto da scrivere. L’argentino è stato frenato da un nuovo infortuno proprio quando stava cominciando a trovare spazio con continuità. Il valore del giocatore non si discute, e del resto quando è stato disponibile l’ex Psg ha sfornato delle prove convincenti. Ma i troppi stop e la presenza di Pellegrini come trequartista titolare lo rendono di fatto una alternativa molto costosa.

L’ingaggio di Pastore si aggira infatti attorno ai 4 milioni di euro e anche per questo motivo la Roma potrebbe pensare di cederlo a gennaio. Anche perché – come riporta il Corriere dello Sport – c’è una nuova pretendente. E’ il Marsiglia di Villas Boas, che potrebbe fare un tentativo per riportare il giocatore in Ligue1. Magari in prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

