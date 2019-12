Esonero Montella ufficiale: la Fiorentina pensa a Iachini come sostituto

Esonero Montella ufficiale: la Fiorentina pensa a Iachini come possibile sostituto. Fatale la netta sconfitta subita ieri contro la Roma.

Proprio la sua ex Roma lo ha condannato all’esonero: la Fiorentina ha ufficialmente esonerato Vincenzo Montella. Questo il comunicato apparso sul sito del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”.

Secondo quanto riportato da “Sky Sport” in pole position come possibile sostituto ci sarebbe Giuseppe Iachini.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. ➡️ https://t.co/P7SUa2fUQG pic.twitter.com/7fhEwp2Ykp — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 21, 2019

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling ha detto sì. E per la fascia si guarda in Francia

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!