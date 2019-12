Calciomercato Roma: linea calda con la Premier, ecco perché

Calciomercato Roma che non si ferma nemmeno nel giorno della vigilia di Natale. Il club giallorosso continua a lavorare per rendere la sua rosa sempre più forte, strizzando anche l’occhio al futuro. Questi sono giorni caldi soprattutto per quanto riguarda le trattative con dei club di Premier League.

La prima trattativa è ormai avviata da diverse settimane e riguarda il futuro di Chris Smalling. Arrivato in prestito oneroso dallo United, adesso la Roma vuole premere per avere il suo cartellino e renderlo così un giocatore giallorosso al 100%. La novità degli ultimi giorni riguarda la conferma della volontà di Smalling di rimanere a giocare nella capitale, dove ha avuto la fiducia del tecnico e dove anche la famiglia si è ambientata presto. Volontà comunicata allo United che adesso con la Roma dovrà discutere del prezzo, che non potrà essere certo di venti milioni di euro.

Altra trattativa – come riporta Sky Sport News – è quella che la Roma (ma anche il Napoli) vorrebbe imbastire con l’Arsenal per Kolasinac, terzino sinistro bosniaco. Una mossa orientata al futuro, considerando la carta d’identità di Kolarov, che rimane un perno della squadra di Fonseca. Attualmente però i Gunners non sembrano avere intenzione di cedere il giocatore, tanto più che l’altro laterale sinistro Tierney sarà fermo ai box per infortunio fino a marzo.

