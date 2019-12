NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI NZONZI GALATASARAY – Abbiamo già esaminato il caso Steven Nzonzi, che nelle prossime settimane, salvo sorprese farà il suo ritorno nella capitale. Il centrocampista francese classe ’88 dopo essere ormai fuori da tutti i piani tecnico-tattici, quindi fuori rosa, di Fatih Terim, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ‘fanatik.com‘ a seguito del suo allontanamento dal club.

Nzonzi contro l’attacco del Galatasaray

L’ex giocatore del Siviglia ha scaricato tutte le colpe dello scarso rendimento della squadra sul reparto offensivo del club turco: “Non sono riuscito a trovare un giocatore che, quando ho la palla, corra in avanti, che cerchi il passaggio giusto o che si posizioni correttamente per ricevere il pallone e farlo girare. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma di chi non fa movimento in attacco. Indipendentemente da chi giochi, il problema sarà sempre lo stesso”.

