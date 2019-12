Calciomercato Roma, il 2020 sarà l’anno del rinnovo di Pellegrini. La società è al lavoro per eliminare la clausola da 30 milioni di euro.

Se ne parla ormai da mesi, ma ormai non sembrano esserci più dubbi. I primi mesi del 2020 porteranno alla firma di Lorenzo Pellegrini sul rinnovo del suo contratto con la Roma. Lo scorso mese le sue parole avevano fatto un po’ preoccupare i tifosi della Roma. «Rinnovo? Non ne abbiamo ancora mai parlato, ma sono molto sereno. Conta stare bene, quando sarà il momento ci siederemo insieme. Togliere la clausola? Parleremo anche di quello». Ormai i tempi sono maturi per confrontarsi con la società e mettere nero su bianco l’accordo tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nzonzi torna nella capitale: con Ancelotti all’Everton nel futuro?

Calciomercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è all’orizzonte

Come riportato da “Gazzetta.it“, l’aumento previsto porterà lo stipendio a circa 3 milioni di euro l’anno e porterà all’eliminazione della clausola da 30 milioni pagabili in due anni. Allo stato attuale se Pellegrini volesse, potrebbe andar via a giugno con un semplice assegno di 15 milioni presentato alla Roma e un “pagherò” della stessa cifra per l’anno successivo. Impensabile allo stato attuale, considerando quanto sia legato alla città e a questi colori. Ecco perché il rinnovo arriverà presto, visto che le offerte, dall’Italia e dall’estero, non mancano e Petrachi non potrà rimandare di tanto l’appuntamento con gli agenti del calciatore.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!