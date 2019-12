Calciomercato Roma, duello Mariano Diaz-Pinamonti per il ruolo di vice Dzeko. Favorito il scuola Inter.

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma va a caccia del vice Dzeko. L’obiettivo numero uno, come precisato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe l’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz ma non sarà semplice riuscire ad arrivare al giocatore visto l’ingaggio di 4,5 milioni di euro che percepisce l’attaccante. Un investimento elevato per un acquisto molto probabilmente di soli sei mesi visto che in estate i programmi potrebbero essere diversi.

La carta Pinamonti

Resta viva anche l’ipotesi Andrea Pinamonti. L’attaccante piace molto al club giallorosso con il Genoa che potrebbe convincersi a privarsi del giocatore per puntare su Favilli. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle importanti novità. Prima di arrivare alla fumata bianca, però, la Roma deve mettere fine al prestito di Nikola Kalinic, destinato a tornare all’Atletico Madrid.

