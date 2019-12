Calciomercato Roma, possibile scambio con l’Everton. Ancelotti potrebbe sacrificare Kean per arrivare a Nzonzi come rinforzo in mediana.

Continuano le voci di mercato in ottica Roma e non solo per quanto riguarda le trattative in entrata. Messo fuori rosa dal Galatasaray a tempo indeterminato per motivi disciplinari, Steven Nzonzi lascerà la Turchia con sei mesi di anticipo rispetto al previsto, ma sarà a Trigoria solamente di passaggio, almeno nelle speranze del club. Nonostante il suo rendimento contraddittorio, l’ex Siviglia può contare ancora su diversi estimatori in Europa. In Francia si è parlato molto del Lione, ma le voci più recenti narrano di un ritorno di fiamma dell’Everton.

Calciomercato Roma, Nzonzi Everton: spunta lo scambio

Carlo Ancelotti ha chiesto almeno un rinforzo importante in mediana e il nome di Nzonzi è riapparso con prepotenza sul taccuino del club di Liverpool. La Roma, dal canto suo, sta ancora cercando un vice Dzeko visto il fallimento della scommessa Kalinic. Uno dei nomi sulla lista di Gialuca Petrachi è quello di Moise Kean e, secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive.it, non è escluso che nei prossimi giorni possano essere gettate le basi per uno scambio di prestiti tra il giovane attaccante e il Campione del Mondo.

