Roma, vacanze finite: domenica si torna in campo

Vacanze finite per la Roma. La rosa di Paulo Fonseca infatti tornerà a lavorare sul campo domenica 30 dicembre in vista dei primi impegni del nuovo anno. Dopo aver chiuso il 2019 al quarto posto, adesso i giallorossi sono attesi da una seconda parte di stagione da vivere da protagonisti. Probabilmente a gennaio ci sarà qualche movimento di calciomercato, forse un rinforzo per ogni reparto.

Ma da domenica si torna a sudare e a pensare al prossimo avversario, vale a dire il Torino di Walter Mazzarri. Una squadra da prendere sempre con le pinze, che può creare grattacapi a qualsiasi avversario. Il mese di gennaio sarà davvero molto importante per il cammino della Roma. Che dopo il Torino dovrà affrontare in serie A la Juventus e il Genoa, per poi chiudere gennaio con il derby contro la Lazio.

Nel mezzo anche la sfida di Coppa Italia contro il Parma. Appuntamenti ai quali i ragazzi di Paulo Fonseca vogliono arrivare preparati al 100%. E per caricare più rapidamente le batterie giorno 1 gennaio è previsto al Tre Fontane un allenamento a porte aperte con i tifosi. Saranno 2600 i supporters giallorossi che festeggeranno il primo dell’anno insieme ai loro beniamini.

