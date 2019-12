Calciomercato Roma, Nandez a gennaio è una possibilità per il centrocampo. Per la prossima estate interesse per Castrovilli della Fiorentina.

In un’intervista pubblicata ieri dalla “Gazzetta dello Sport”, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha detto che nel calciomercato invernale sarebbe ben felice di vedere arrivare dei rinforzi in tutti e tre i reparti: la difesa, il centrocampo e l’attacco. Per quanto riguarda la mediana già c’era stata una vera e propria emergenza per gli infortuni contemporanei di Diawara, Pellegrini e Cristante, con l’ingaggio di uno svincolato (Rodwell) saltato solo per mancanza di garanzie.

L’emergenza è terminata, ma c’è ancora la possibilità di fare un ritocco per la zona centrale del campo.

Calciomercato Roma: Nandez subito, Castrovilli il futuro

Come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, in mezzo al campo si è ormai liberato un posto nelle rotazioni abituali dell’allenatore. Fonseca aveva iniziato la stagione con quattro calciatori per due posti in mezzo al campo ma Pellegrini si è ormai impadronito del posto di trequartista a tempo pieno. E così se si liberano delle caselle in avanti con la cessione di uno tra Pastore e Perotti, ecco che può essere presa in considerazione la trattativa per l’arrivo di un centrocampista che possa dare il cambio a Veretout e Diawara, in attesa del ritorno dall’infortunio di Cristante. L’indiziato numero uno è Nandez del Cagliari, alle prese con una vertenza con il suo club che la Roma sta seguendo con interesse. Per giugno invece è confermata la trattativa per Castrovilli della Fiorentina.

