Calciomercato Roma, offerto il terzino del Lione Kenny Tete. Per la prossima estate l’obiettivo di Petrachi è Castagne dell’Atalanta.

Le ultime partite del 2019 hanno riavvicinato Florenzi alla Roma: il capitano è tornato titolare e a meno di clamorosi colpi di scena, nonostante l’interessamento di numerosi altri club tra cui anche il Valencia, non dovrebbe partire a gennaio. Spinazzola nelle ultime partite ha deluso, e l’intenzione dovrebbe essere quella di utilizzato per lo più come vice-Kolarov a sinistra. Il direttore sportivo Petrachi però vorrebbe dare a Fonseca un altro calciatore per la fascia destra. Prima dovrebbe fare almeno due operazioni in uscita: Zappacosta, infortunato fino a marzo, dovrebbe tornare al Chelsea e poi ci sarebbe da piazzare Santon, pure lui alle prese con un infortunio.

Calciomercato Roma: i nomi per il ruolo di terzino destro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il direttore sportivo Petrachi ha fatto già qualche sondaggio. Se per la prossima estate l’obiettivo numero uno potrebbe diventare Castagne dell’Atalanta, che costa troppo per gennaio, nei giorni scorsi è stato offerto Kenny Tete del Lione, classe ‘95, che ha Mino Raiola come procuratore. Si tratta di un terzino particolarmente abile in fase difensiva ed è per questo che interessa, ma non sarà facile portarlo via all’ex giallorosso Rudi Garcia, attuale allenatore del Lione, che ha altri due terzini destri infortunati.

