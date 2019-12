Roma, per De Rossi un ritorno da dirigente con Friedkin?

Sono giorni caldi in casa Roma non solo per quanto riguarda le trattative di calciomercato che a breve avranno inizio. Rimbalzano infatti voci sempre più frequenti sul futuro di Daniele De Rossi, che non è più sicuro di una sua permanenza al Boca Juniors.

L’ex numero 16 giallorosso si sta allenando nella capitale per tornare al meglio. Gli ultimi mesi del 2019 sono stati per lui tribolati, la sua esperienza con il Boca Juniors è stata frenata dai tanti acciacchi. E adesso chi l’aveva fortemente voluto in Argentina, vale a dire l’ex compagno Nicolas Burdisso, non è più il direttore sportivo degli xeneizes.

Come scrive anche il Corriere dello Sport, per De Rossi potrebbe esserci presto un futuro da dirigente nella Roma. Soprattutto se – come pare – andrà in porto la cessione del club da Pallotta a Friedkin. Sarebbe proprio quest’ultimo a spingere per il ritorno della bandiera a Trigoria.

