Calciomercato Roma, Juan Jesus e Perotti pronti a partire?

Calciomercato Roma, si intensificano le voci riguardo Juan Jesus e Perotti. E’ arrivato per loro il momento dei saluti? Il mese di gennaio è ormai alle porte e in serie A si riapriranno le trattative. Tutti i club sono impegnati a cedere alcuni elementi e anche la Roma non fa eccezione.

Juan Jesus è ormai da tempo sulla lista dei partenti. D’altronde il centrale brasiliano ha trovato pochissimo spazio nel corso della prima parte della stagione e indubbiamente sta cercando una soluzione per giocare con maggiore continuità. Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interessamento del Bologna nei suoi riguardi. Ma nelle ultime ore la Fiorentina pare aver sorpassato tutti e al momento è favorita per accaparrarsi le prestazioni del brasiliano.

Un discorso a parte invece merita Perotti. L’esterno argentino è pienamente parte integrante della rosa di Fonseca, che punta anche sulla sua tecnica e sulla sua capacità di dribbling per scardinare le difese avversarie. Il Genoa avrebbe chiesto informazioni sul suo conto, anche se l’ingaggio alto (circa 3 milioni di euro) potrebbe frenare sul nascere ogni trattativa. Ad ogni modo sembra difficile che in questo calciomercato la Roma si privi di lui.

