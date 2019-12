Calciomercato Roma, Mertens e Piatek per l’attacco del futuro. Friedkin pensa in grande, sono due possibili affare per la prossima estate.

Sta per iniziare l’era Friedkin alla Roma, e la nuova proprietà per presentarsi bene ai tifosi ha in mente di fare qualche acquisto importante per la prossima estate. Se nel calciomercato invernale un obiettivo potrebbe essere Politano dell’Inter, in caso di cessione di Under che piace a Everton, Siviglia e Manchester United, per la prossima estate i nomi che fa l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” sono quelli di Mertens e Piatek.

La nuova proprietà – dal momento che sono passati tre anni dal «gentleman agreement» concordato con l’Uefa – potrebbe accedere al «voluntary agreement» che permetterebbe di investire più di quanto il fatturato potrebbe permettere al club, trovando l’accordo preventivo per un piano di rientro.

Calciomercato Roma: obiettivi Mertens e Piatek

Il direttore sportivo della Roma per rinforzare l’attacco sta monitorando due differenti situazioni relative a Mertens del Napoli e Piatek del Milan. Mertens dovrebbe un po’ abbassare le sue pretese per l’ingaggio, che attualmente si aggirano sui 4 milioni a stagione per 3 anni (più vari bonus). La proposta del governo cinese di porre un «salary cap» ai club di calcio potrebbe scoraggiare una sua partenza verso l’Asia, e se il Napoli non deciderà di trattenerlo la Roma sarebbe in una posizione privilegiata.

Poi c’è Piatek. L’arrivo di Ibrahimovic al Milan non gli ha fatto piacere e se lo svedese resterà anche dopo la prossima estate l’addio diventerebbe certo. La Roma lo ha preso di mira e sta valutando la fattibilità dell’affare.

