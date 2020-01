Calciomercato Roma, ecco chi può essere il centravanti del futuro

Calciomercato Roma, spunta un nome nuovo come alternativa a Edin Dzeko. Quella di gennaio sarà senz’altro una sessione molto impegnativa per la dirigenza giallorossa. Che deve cercare di sfoltire la rosa ma nello stesso tempo deve garantire all’allenatore portoghese le alternative giuste per una Roma competitiva su più fronti.

Ci sarà da cedere, come detto. Juan Jesus è il maggiore indiziato a cambiare maglia. Il difensore brasiliano d’altronde in questa prima fase della stagione ha giocato pochissimo e per questo motivo dovrebbe cambiare aria. Fiorentina e Bologna hanno chiesto informazioni sul suo conto ma non è nemmeno da escludere un futuro in Premier League.

Ipotesi cessione anche per Perotti ma soprattutto per Javier Pastore. Sul talento del giocatore argentino ci sono pochi dubbi, molti di più invece sulla sua tenuta fisica. Ha saltato molte partite di questa stagione a causa di vari infortuni e gli manca la continuità di rendimento. Non è da escludere un ritorno nella Ligue1 nelle prossime settimane, anche se il suo ingaggio è fuori portata per molti club.

Il vice-Dzeko, dicevamo. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Classe 2000, ha già fatto vedere il suo valore quando è stato impiegato in maglia viola. Ha un fisico importante (190 cm) e un futuro tutto da scrivere. La Roma lo starebbe seguendo con attenzione, anche se sarà difficile portarlo nella capitale già a gennaio. Potrebbe magari essere l’uomo giusto però per la squadra del futuro.

