Roma-Torino, Kluivert verso il forfait: chi gioca a sinistra?

Si avvicina sempre più il giorno di Roma-Torino, prossima sfida dei giallorossi in serie A. Un match che la squadra di Fonseca vorrà far suo per consolidare il piazzamento in zona Champions League. Ancora qualche nodo di formazione da sciogliere per il tecnico portoghese, che dovrà valutare lo stato di forma di alcuni suoi elementi e fare i conti con i soliti infortuni.

Oltre al lungodegente Cristante, anche Pastore, Kluivert e Santon hanno continuato a lavorare a parte sul campo. Un indizio importante, specie per quanto riguarda il giovane attaccante esterno olandese. A questo punto davvero impossibile pensare che possa far parte della squadra che scenderà in campo per Roma-Torino.

Davvero un peccato, perché nella prima parte della stagione Kluivert è stato uno degli elementi più utilizzati da Fonseca. Una fiducia ripagata dal giovane figlio d’arte con tante prestazioni positive. A questo punto si apre il ballottaggio per quanto riguarda l’out di sinistra. Con Under che ancora non è al meglio, il cerchio sembra stringersi attorno a Perotti e Mkhitaryan. Due giocatori che hanno caratteristiche diverse. Probabile una staffetta tra i due con l’argentino che potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

