Calciomercato Roma, possibile scambio con il Milan. Piatek è un’idea anche per il futuro, i rossoneri seguono con interesse Perotti.

Uno scambio non facile da realizzarsi, ma che potrebbe andare in porto. La “Gazzetta dello Sport” in edicola oggi conferma due dati di fatto. La Roma è interessata al profilo di Piatek, attaccante del Milan che dopo un avvio di stagione molto difficile perderà molto probabilmente il posto di titolare per l’arrivo di Ibrahimovic. Il malcontento del polacco è un’occasione per ingaggiare un calciatore che potrebbe diventare l’attaccante del futuro, visto che Dzeko ha pur sempre 33 anni.

Calciomercato Roma: Perotti piace al Milan

L’altro dato di fatto è che il Milan segue da tempi non sospetti Diego Perotti, calciatore che la Roma potrebbe anche sacrificare. Limitato negli ultimi anni dai continui guai fisici, Perotti è tornato a brillare nell’ultimo periodo. Si era parlato in passato tra l’altro di un possibile scambio di prestiti tra lo stesso Perotti e Calhanoglu, ora però c’è la possibilità che per prendere Perotti il Milan possa proporre Piatek, che naturalmente ha un prezzo del cartellino molto più alto. I rossoneri hanno mostrato interesse per Petagna, possibile obiettivo della Roma, che diventerebbe così il vice-Ibra. A quel punto l’attaccante polacco sarebbe costretto a cambiare aria, e potrebbe accettare la Roma nonostante la presenza ingombrante di Dzeko.

