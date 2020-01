Pau Lopez: «Roma passo avanti nella mia carriera»

Giorno di interrogazione per Pau Lopez. Il portiere della Roma oggi ha risposto ad alcune delle tante domande che gli hanno rivolto i tifosi giallorossi. Dal suo arrivo nella capitale l’estremo difensore spagnolo ha fatto vedere grandi cose: reattivo tra i pali, sempre sicuro, bravo a gestire il reparto arretrato. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Roma Tv

«E’ sempre bello allenarsi con i tifosi, da quando sono arrivato è la prima volta che mi capita. – ha detto riferendosi all’allenamento a porte aperte del primo gennaio – Per la gente è importante vedere l’allenamento, è stata una giornata diversa, molto bella per tutti. Spero di poterla rivivere».

LEGGI ANCHE –>> Roma-Torino, Kluivert verso il forfait

Pau Lopez ha anche ricordato il suo approdo in giallorosso: «Quando mi hanno detto che la Roma mi voleva non ho avuto nessun dubbio. E’ sicuramente un passo avanti nella mia carriera, sono felice di questa scelta perché questi primi mesi sono stati molto positivi. Le mie prestazioni stanno andando in crescendo» ha detto lo spagnolo. Che ha elogiato il lavoro del preparatore Savorani: «E’ molto bravo, tutto quello che fa serve per dare il massimo, quando lavora ci mette il 100%, è molto concentrato su quello che fa».

Quindi una battuta sul suo numero, il 13. «In Spagna il portiere gioca con l’1 o il 13. Quando ho iniziato a giocare nella mia prima squadra erano entrambi occupati e ho preso il 25, poi ho preso il 13 e non l’ho più cambiato. Lo uso da diversi anni e l’ho scelto anche a Roma». Un amore, quello con la capitale, non solo sportivo: «La città è bellissima, sono fortunato perché abito vicino al centro, posso godermela molto».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!