Calciomercato Roma, tre cessioni in Premier per sbloccare gli arrivi

Calciomercato Roma, tre cessioni in Premier League per sbloccare gli arrivi. Nzonzi, Kalinic e Under sulla lista dei possibili partenti.

L’anno scorso la Roma non fece nessun acquisto nel corso del calciomercato invernale. Stavolta qualcosa potrebbe muoversi, ma Petrachi agirà in entrata soltanto se riuscirà prima a piazzare qualche esubero o dei calciatori considerati non più incedibili. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, i due principali nomi in uscita che potrebbero sbloccare il calciomercato in entrata sono quelli di Nzonzi e Kalinic.

Il primo è in rotta con il Galatasaray, e Petrachi sta cercando una sistemazione in Premier League dove finora ha mostrato interesse l’Everton allenato da Carlo Ancelotti. Kalinic piace al Newcastle, ma se Nzonzi accetterebbe di buon grado un eventuale ritorno in Inghilterra, il croato sembra intenzionato a restare a Roma. Poi c’è Cengiz Under: la Roma sarebbe disposta a cederlo in caso di offerta di almeno 35 milioni di euro.

Calciomercato Roma: i possibili arrivi

La Roma è molto interessata a Matteo Politano dell’Inter: l’affare potrebbe chiudersi in prestito gratuito con obbligo di riscatto, ma l’operazione verrà portata a termine soltanto se Petrachi riuscirà a cedere Cengiz Under. L’attaccante turco è reduce da un 2019 disastroso, ma in passato ha messo in mostra il suo enorme potenziale. I giallorossi sono disposti ad aspettarlo, ma se dovesse arrivare un’offerta da 35 milioni di euro in su potrebbe partire.

In caso di cessioni di Nzonzi, Kalinic e Under oltre a Politano potrebbe arrivare anche Petagna dalla Spal.

