Calciomercato Roma, da decifrare il futuro di Mkhitaryan

Calciomercato Roma rivolto al futuro. In questa sessione di gennaio non ci saranno rivoluzioni nell’organico di Fonseca, come ha precisato anche il direttore sportivo Petrachi. Semmai i giallorossi stanno già rivolgendo lo sguardo alla prossima stagione.

Non solo Smalling. La Roma ha infatti deciso di provare a prendere in modo definitivo anche Mkhitaryan, attualmente in prestito dall’Arsenal. Nonostante qualche infortunio l’abbia un po’ frenato nella sua esperienza nella capitale, finora l’armeno ha garantito un rendimento positivo, coronato anche da tre reti segnate.

LEGGI ANCHE –>> Roma-Torino, i convocati di Fonseca

Anche per questo motivo il club giallorosso vorrebbe trasferirlo a titolo definitivo, consapevole pure della sua duttilità in attacco. L’Arsenal però non sembra intenzionato a svenderlo. Ha infatti mandato in Italia Mkhitaryan con l’obiettivo di valorizzarlo per poi fare cassa. Stando ai rumors che arrivano dall’Inghilterra i Gunners avrebbero rifiutato un’offerta della Roma di 8,5 milioni di sterline. L’obiettivo è quello di riuscire a incassare una somma maggiore.

Rimane poi da capire non solo la volontà del giocatore, ma anche quella del nuovo allenatore dell’Arsenal Arteta, che magari in futuro potrebbe decidere di rilanciare il talento armeno in Premier League.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!