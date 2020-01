Calciomercato Roma, il Galatasaray ha chiesto Cetin in prestito. Una sua partenza appare improbabile visto che in uscita c’è Juan Jesus.

Dopo avere ingaggiato il centrocampista francese Nzonzi la scorsa estate – tra l’altro già in rotta con il club -, il Galatasaray vuole provare a sfruttare i buoni rapporti con la Roma. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomac, infatti, il club di Istanbul avrebbe chiesto in prestito il nazionale turco Mert Çetin per sostituire Luyindama, che ha concluso la stagione anzitempo per via della rottura del crociato. Dal momento che nel reparto arretrato c’è già Juan Jesus in uscita, sarà difficile che la Roma possa privarsi anche del giovane turco a meno che non sia in grado di trovare un sostituto. La volontà di Cetin di giocare potrebbe anche modificare i piani della Roma, anche perché Fonseca ha grande fiducia in prospettiva del turco e vorrebbe vederlo all’opera, cosa che con Smalling e Mancini davanti ora non è possibile.

Calciomercato Roma, le offerte per Juan Jesus

Su Juan Jesus ci sono Cagliari e Fiorentina, con il club viola che appare leggermente in vantaggio per il suo acquisto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, i dirigenti giallorossi non hanno però ancora trovato un’intesa con l’agente del giocatore per una sua cessione.

