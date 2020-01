CALCIOMERCATO ROMA NANDEZ CAGLIARI – Proprio qualche giorno fa si era parlato di un forte interessamento per Nahitan Nandez da parte della Roma. Una rete, tre assist e 5 cartellini gialli rimediati in queste prime 16 partite italiane del centrocampista uruguagio classe ’95. E’ anche uno dei giocatori con la media voto più alta, che si avvicina al 6,5.

Inter e Roma su Nandez

Sia ai capitolini di Paulo Fonseca, che ai nerazzurri di Antonio Conte sono piaciute le ottime prestazioni dell’ex calciatore del Boca Juniors. Al momento i giallorossi con il recupero di Bryan Cristante sono quasi al completo nel reparto centrale del campo, in attesa del ritorno di Pastore, l’Inter invece, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, è pronta a giocarsi la carta Radja Nainggolan per assicurarsi Nandez. La dirigenza nerazzurra potrebbe proporre uno scambio secco tra i due giocatori.

Doccia gelata: “Nandez è incedibile”

Il diesse del Cagliari Marcello Carli è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la situazione e il futuro del giocatore. Ecco le dichiarazioni: “Nahitan sta bene, anche oggi si è allenato col gruppo: è tornato bello carico, si è riposato. Lui è un giocatore del Cagliari, la squadra ha fatto un girone d’andata ottimo e non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari. Poi non so, se arrivano offerte da 80 o 90 milioni si vedrà.

