Roma-Torino, spunta un clamoroso retroscena su Nkoulou

Roma-Torino, clamoroso retroscena su Nkoulou. Il presidente Cairo avrebbe inviato una lettera di diffida ai giallorossi la scorsa estate.

Roma-Torino si avvicina, e sale la tensione. Il presidente del Torino Cairo e il suo ex direttore sportivo Petrachi, ora alla Roma, non si sono lasciati benissimo. E l’edizione odierna di “Tuttosport” pubblica un clamoroso retroscena su Nkoulou.

“Il 22 agosto il Torino perde in casa la finale di andata dei preliminari contro il Wolverhampton con in ballo la qualificazione (infine sfumata) ai gironi autunnali di Europa League. Contro i Wolves i granata perdono per 3 a 2. In particolare stupirono le modalità del 3° gol segnato dagli inglesi nella ripresa, con Nkoulou, tra gli altri, protagonista di un movimento difensivo a dir poco controproducente. Un errore tattico incomprensibile per un difensore esperto e di qualità qual è il camerunese”.

“Il 25 agosto, 3 giorni dopo, il Torino batte il Sassuolo in campionato, con il difensore appena finito fuori rosa. A fine partita, commentando la prestazione contro gli inglesi di un Nkoulou irriconoscibile, Cairo sbotta: «Ci sono rimasto molto male. Sono basito. Ci sono cose che non capisco. Un professionista deve onorare i suoi impegni e farlo con la voglia massima. Nkoulou deve chiedere scusa. Dopo la partita contro il Wolverhampton, che era importantissima per noi, al Fila il mister lo ha chiamato per fargli rivedere gli sbagli alla tv e lui gli ha risposto: “So già che errori ho fatto, non c’ero con la testa”. Ma poteva dircelo il giorno prima che non c’era con la testa! Mazzarri avrebbe fatto giocare qualcun altro e magari non si sarebbero presi i gol che abbiamo preso. Un colpo basso di Petrachi? Vi rivelo una cosa: la Roma non potrebbe nemmeno contattare i nostri giocatori. C’è un impegno scritto con il club giallorosso: per ogni nostro calciatore che contattano, devono pagare una penale di 900 mila euro. Io di recente non ho parlato con Nkoulou, ma con il suo procuratore. Gli ho detto: “Allunghiamo il contratto al giocatore, gli diamo più soldi”. Era il 17 agosto quando incontrai l’agente di Nkoulou»”.

Secondo Tuttosport, il presidente Cairo avrebbe inviato una lettera di diffida alla società giallorossa dal contattare Nkoulou o altri calciatori granata pena il pagamento di un risarcimento di circa un milione di euro. La Roma rispose con un’altra lettera, firmata dal Ceo Guido Fienga, in cui veniva specificato che non era avvenuto nessun contatto con giocatori del Torino.

