Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: sono due i dubbi di formazione per l’allenatore giallorosso Fonseca.

Inizia ufficialmente il 2020 della Roma, che sarà impegnata in casa contro il Torino nella penultima giornata del girone di andata. Una partita da non sottovalutare, perché la squadra allenata da Mazzarri seppure in difficoltà nel girone di andata è dotata di ottime individualità.

Roma-Torino, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport”. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono due: Florenzi sembra avere scavalcato Spinazzola nelle gerarchie per il ruolo di terzino destro, così come Perotti ha qualche possibilità in più di giocare rispetto a Mkhitaryan. Per il resto la formazione sarà uguale a quella che ha preso a pallate la Fiorentina nell’ultima partita del 2019.

Maggiori i dubbi di formazione del Torino che deve rinunciare agli indisponibili Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli e agli squalificati Bremer e Ansaldi.

Corriere dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, De Silvestri; Verdi, Berenguer; Belotti.

