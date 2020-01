Zeman torna a parlare: “Mi diverte la Roma ma soprattutto la Lazio”. E sull’addio di Francesco Totti: “Lo avrei conservato in una teca”.

Intervistato dal “Corriere dello Sport“, è tornato a parlare anche della Roma l’allenatore Zdenek Zeman, uno che non usa mai mezzi termini. E come al solito con massima sincerità ha parlato di Roma, Lazio e non solo.

«Io sto guardando spesso la Lazio e la Roma e mi sto divertendo. La Lazio in particolare, in questo momento, mi piace: ha un centrocampo fantastico e quei due là davanti che sono decisivi. Cinque uomini di così alto livello ti appagano, ti fanno divertire. Però ogni anno le capita sempre un periodo un po’ difficile che finisce per pregiudicarne la stagione».

La Roma ha cambiato proprietà, ormai. «E non so che dirle. Speriamo che questa dia qualcosa in più di quella che l’ha preceduta».

Zeman, le sue parole su Totti

Queste le parole di Zeman sull’addio di Totti alla Roma: «Lo confermo anche ora, che pure è passato del tempo dal giorno del suo addio. Io uno come lui lo avrei conservato in una teca e comunque avrei provato ad allungargli la carriera, facendogli giocare qualche partita in più. Perché un Totti nasce assai raramente, non so quanto dovremo ancora aspettare per vederne uno che possa somigliargli. Ma la sua figura aiuterebbe sempre il calcio, anche fuori dal campo. Qualsiasi cosa egli faccia».

