Calciomercato Roma: il punto, ecco chi può partire e chi può arrivare

Calciomercato Roma aperto più che mai in questo periodo dell’anno. La società capitolina è impegnata nel rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di Fonseca ma nello stesso tempo anche a sfoltire l’organico. Per riuscire a recuperare magari qualche milione di euro, risparmiando nel contempo su alcuni importanti ingaggi. Facciamo il punto della situazione.

Chi può partire

Sulla lista dei partenti rimane Kalinic, che però a quanto pare è intenzionato a mostrare il suo valore in maglia giallorossa. Fonseca avrebbe voluto un vice-Dzeko magari con altre caratteristiche, ma Kalinic ha rifiutato la corte di Genoa, Verona e Newcastle e ala fine potrebbe anche rimanere. Più facile invece che parta Juan Jesus, che potrebbe restare in serie A. La Fiorentina ha infatti chiesto informazioni sul suo conto e il brasiliano potrebbe accettare la corte dei viola. La stessa Fiorentina avrebbe sondato il terreno anche per Antonucci, che spera di trovare una squadra per giocare con maggiore continuità. Infine rimane sempre aperto il nodo Pastore. L’argentino è ai box per un infortunio all’anca e anche quest’anno si è visto poco in campo. Difficile trovare a questo punto un club che punti forte su di lui.

Chi può arrivare

Il calciomercato Roma guarda inevitabilmente al futuro. Come riporta Il Corriere dello Sport la società avrebbe messo gli occhi su Mario Nikolic, terzino sinistro e Josko Gvardiol, centrale. Entrambi militano nella Dinamo Zagabria. Il sogno rimane sempre Mertens, che a giugno può liberarsi dal Napoli a parametro zero in caso di mancato rinnovo. La concorrenza però per il belga è davvero tantissima, lo cercano molti top club europei. In attacco il nome da seguire con attenzione è quello di Seferovic, che in Italia ha già militato nel Lecce, nella Fiorentina e nel Novara. E’ un giocatore che è cresciuto parecchio nel corso degli anni ma che nel Benfica non gioca con continuità. Affare insomma possibile anche se la sua clausola è di sessanta milioni di euro.

