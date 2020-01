SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-TORINO – Diciottesima e penultima giornata di andata del massimo campionato italiano. La Roma di Paulo Fonseca apre il suo 2020 ricevendo allo Stadio Olimpico il Torino di Walter Mazzarri. Nei giallorossi, oltrei ai soliti assenti Kluivert, Santon, Cristante e Pastore, si è aggiunta la defezione dell’ultim’ora Federico Fazio, per il gigante argentino risentimento all’adduttore e sarà precauzionalmente a riposo.

I capitolini dovranno rispondere alla vittoria in extremis della Lazio al Rigamonti contro il Brescia, per non vedersi allontanare troppo dal terzo posto, dall’altra, invece, i granata devono rifarsi del ko casalingo contro la Spal rimediato nell’ultima giornata, lo scorso 21 dicembre.

Formazioni ufficiali Roma-Torino

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Cetin, Spinazzola, Under, Antonucci, Mkhitaryan, Kalinic.

All.: Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

A disp.: Rosati, Ujkani, Bonifazi, Buongiorno, Adopo, Parigini, Meité, Zaza, Millico.

All.: Mazzarri

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Schenone – Vecchi

Quarto ufficiale: Chiffi

Var: Abisso

AVar: Costanzo

