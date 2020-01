Roma-Torino, Diawara: «Siamo stati sfortunati»

Amadou Diawara è stato uno dei protagonisti di Roma-Torino. Tanta corsa a centrocampo e tanto impegno non sono bastati ai giallorossi per riuscire a piegare la squadra di Mazzarri, molto abile in contropiede. Per il mediano e i suoi compagni insomma una serata davvero storta.Ecco le sue parole a Roma Tv al termine della partita.

«Sapevamo della difficoltà della partita, abbiamo creato tante occasioni senza riuscire a far gol, siamo stati un po’ sfortunati» ha detto l’ex giocatore del Napoli. Che ormai è un perno di questa Roma. «Sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della società. Questo è uno stimolo in più per dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita».



Diawara ha analizzato Roma-Torino anche sul piano tattico. «Abbiamo iniziato male la partita perché non riuscivamo a uscire palla al piede. Meglio nella ripresa, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute» ha detto il mediano. Che – come Fonseca – non pensa ad un calo atletico dovuto alla sosta. «No, non abbiamo avuto alcun problema fisico perché in settimana abbiamo lavorato bene e ci sentivamo bene. Il Torino ci ha messo in difficoltà, è una squadra tosta e siamo stati sfortunati» ha concluso il giocatore.

