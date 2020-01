Calciomercato Roma, si cerca una sistemazione per Nzonzi

Calciomercato Roma che è molto attivo soprattutto sul lato delle cessioni. Si cercherà di sfoltire l’organico e allo stesso si deve guardare anche al futuro dei giocatori che sono attualmente in prestito altrove.

E’ il caso ad esempio di Nzonzi. Il centrocampista francese è ai ferri corti con il Galatasaray e con il tecnico Terim ed è intenzionato a cambiare aria al più presto. Le alternative non gli mancano, ma non tutte le soluzioni lo convincono. Ad esempio pare che il giocatore abbia rifiutato la corte dell’Aston Villa. E anche il Celta Vigo non sembra essere destinazione a lui gradita.

In Turchia il giornale “Milliyet” sottolinea invece come sia più probabile la destinazione Everton. Nzonzi è molto stimato da Ancelotti e dunque i Toffees potrebbero sferrare a breve l’assalto decisivo. Con sullo sfondo il Lione che rimane alla finestra. Una cosa è sicura, che al momento il giocatore non tornerà alla Roma.

