Calciomercato Roma, spunta fuori l’ipotesi Tete

Il calciomercato Roma di questo mese di gennaio 2020 è pronto ad arricchirsi di un altro nome. Il Corriere dello Sport infatti sottolinea come il club giallorosso stia seguendo con particolare attenzione un giocatore del Lione.

Stiamo parlando di Kenny Tete, laterale di 24 anni olandese che è anche nel giro della nazionale orange. Un giocatore che vanta già un discreto curriculum a livello internazionale e che è seguito dal procuratore Mino Raiola. L’esterno difensivo negli scorsi mesi era stato accostato anche al Milan.

La Roma starebbe cercando un esterno in difesa e il nome caldo sarebbe proprio quello del giocatore in forza al club francese, attualmente allenato da una vecchia conoscenza giallorossa come Rudi Garcia. Tete ha un contratto con il Lione fino al prossimo giugno 2021 e finora in stagione ha collezionato 17 gettoni di presenza.

