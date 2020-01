Calciomercato Roma, che incroci con il Milan: non solo Under

Calciomercato Roma, il Milan deve scegliere tra Politano e Under. L’attaccante turco potrebbe lasciare i giallorossi già nel mese di gennaio.

Il Milan per risolvere il problema del gol si è affidato a Zlatan Ibrahimovic, ma ora ha bisogno anche di qualche calciatore in grado di farlo segnare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, gli obiettivi principali dei dirigenti rossoneri sono due: Matteo Politano, che interessa pure alla Roma, e Cengiz Under sempre più ai margini con Fonseca che ha confermato che nel ruolo il titolare fisso è Zaniolo.

I dirigenti rossoneri hanno individuato in Cengiz Under l’obiettivo numero uno. Ancora non c’è stato nessun contatto tra i due club, si sa solo che a Roma attribuiscono al turco una valutazione complessiva di 50 milioni di euro. Troppi per le casse del Milan, che vorrebbe trovare una soluzione.

Calciomercato Roma: destini incrociati per Under, Politano e Piatek

Il Milan non può spendere una cifra simile per Cengiz Under ma ha un calciatore che potrebbe interessare molto alla Roma, ovvero l’attaccante polacco Piatek. Sono due calciatori scontenti che cambiando aria potrebbero ritrovare stimoli, chissà che non possa uscire fuori uno scambio di prestiti per rilanciarli. Di mezzo c’è anche il sopra citato Politano. Ieri l’agente dell’interista è stato intravisto a Milanello, potrebbe essere una soluzione per il Milan perché il prezzo del suo cartellino è decisamente più abbordabile rispetto a quello del turco. Il problema è che però l’Inter non è intenzionata a darlo via in prestito, men che meno al Milan. Politano interessa anche alla Roma potrebbe diventare il sostituto di Under. Chissà: i destini di Under, Politano e Piatek potrebbero essere davvero incrociati.

