Calciomercato Roma, prosegue la ricerca del vice-Dzeko. Una possibile ipotesi è il giovane attaccante Scamacca: sarebbe un ritorno per lui.

In attesa di capire se Kalinic accetterà la cessione e si metterà da parte, permettendo l’arrivo di un nuovo attaccante, il direttore sportivo della Roma Petrachi resta vigile sul mercato per non farsi trovare eventualmente impreparato. L’idea dell’ultima ora secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si chiama Gianluca Scamacca.

L’attaccante ventunenne attualmente in forza all’Ascoli ha segnato dieci gol tra campionato e Coppa Italia, ma oltre a essere un buon finalizzatore è un calciatore molto abile nel gioco aereo (sfrutta la sua altezza, 195 centimetri), a fare salire la squadra e a offrire sponde per i compagni. Delle caratteristiche molto simili a quelle di Dzeko. La scorsa estate ha giocato da titolare il Mondiale Under 20 in attacco al fianco di Pinamonti, altro possibile obiettivo giallorosso.

Le sue qualità hanno impressionato il Benfica, che è pronto a offrire tredici milioni di euro al Sassuolo che è il club proprietario del suo cartellino, visto che all’Ascoli sta giocando in prestito.

Calciomercato Roma, per Scamacca sarebbe un ritorno

Visti i buoni rapporti con il Sassuolo, Scamacca potrebbe essere un’idea intrigante, un giovane da valorizzare e da fare diventare l’attaccante del futuro.

Quello di Scamacca sarebbe un ritorno: l’attaccante romano a sedici anni lasciò il club giallorosso per andare a trovare fortuna in Olanda al Psv, ma sarebbe entusiasta di fare ritorno in quella che sente casa sua.

