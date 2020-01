Roma, Bruno Peres ha scelto il numero di maglia: messaggio per Petrachi?

Bruno Peres è tornato alla Roma ormai da qualche giorno. Il terzino brasiliano avrà una seconda chance in giallorosso dopo le ultime fallimentari esperienze in patria, prima con il San Paolo e poi con il Recife.

A credere fortemente in lui non solo il tecnico Fonseca ma soprattutto il direttore sportivo Petrachi. Che del resto lo conosce molto bene, avendolo avuto alle dipendenze a Torino. In maglia granata si è visto il miglior Bruno Peres, un esterno a tratti incontenibile. La Roma ha deciso di tenerlo fino a fine stagione, vedremo se riuscirà a ritagliarsi spazio.

Nel frattempo il brasiliano ha scelto il suo nuovo numero di maglia in questa ennesima esperienza capitolina. Bruno Peres vestirà la maglia numero 33, lo stesso che aveva sulle spalle proprio ai tempi del Torino. Nelle sue precedenti esperienze con la Roma il giocatore invece aveva scelto prima il 13 e poi il 25.

Magari proprio l’aver scelto questo numero può essere molto significativo per il giocatore. Un messaggio per Petrachi? Una cosa è certa. Bruno Peres vuole tornare protagonista. Proprio come ai tempi del Torino.

