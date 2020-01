CALCIOMERCATO ROMA CESSIONI FAZIO JESUS – Non è stato sicuramente positivo l’inizio di stagione dei due centrali giallorossi. Se da una parte l’ultima apparizione del difensore brasiliano Juan Jesus risale al 25 settembre scorso, dall’altra, l’argentino ha disputato qualche partita in più (in Europa League cinque su sei, eccezion fatta per la sfida di ritorno contro l’Istanbul Basaksehir).

Cessioni Fazio e Jesus, Petrachi dice no

Secondo quanto riportato dal sito del Corriere dello Sport, sarebbe arrivata un’offerta da un club del massimo campionato cinese per entrambi i difensori, ma la trattativa è stata bloccata sul nascere dallo stesso direttore sportivo del club giallorosso Gianluca Petrachi, nonostante l’obiettivo principale sia quello di sfoltire la rosa.

Niente Cina per i due difensori

Il club in questione era intenzionato a pagare interamente lo stipendio di uno dei due giocatori, con cifre leggermenti superiori a quelle percepite attualmente nella capitale, ma non il costo del cartellino. Per questo motivo il diesse ha deciso di non proseguire con le trattative.

