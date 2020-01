Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: Spinazzola con la febbre, Zaniolo recuperato dovrebbe partire titolare.

La Roma vuole subito dimenticare il pessimo avvio di 2020, con la sconfitta in casa contro il Torino che ha permesso all’Atalanta di riavvicinarsi al quarto posto. Il problema è che per rifarsi la Roma affronterà una delle peggiori squadre che potevano capitarle in questo momento: la Juventus. Priva di pensieri di Champions League e concentrata al massimo sul campionato dove è protagonista di un testa a testa con l’Inter per la vittoria del titolo d’Inverno, la squadra di Sarri arriverà a Roma quanto mai carica per dimenticare la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, unica di questo girone di andata.

Roma-Juventus, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma è uno solo: Florenzi è di nuovo favorito su Spinazzola, che era pronto a sostituirlo ma che si è fermato in settimana a causa della febbre. Per il resto la formazione sarà uguale a quella che ha perso con il Torino, con Perotti confermato titolare per via delle assenze di Kluivert e Mkhitaryan.

Gazzetta e Corriere danno lo stesso undici di partenza per la Juventus, priva di Chiellini e Khedira infortunati e dello squalificato Bentancur. I ballottaggi vedono Rabiot favorito su Emre Can, Dybala su Higuain e Demiral su De Ligt. Gli indisponibili della Roma sono Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert e Mkhitaryan.

Corriere dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

