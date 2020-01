Calciomercato Roma, la Juventus resta in pressing su Riccardi. Il giovane centrocampista finora è stato sempre ignorato da Fonseca.

Domenica sera la Roma affronterà la Juventus in campionato, ma la sfida tra le due società resta aperta anche in sede di calciomercato. A dire il vero nel corso della scorsa estate le due società sono state protagoniste dello scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, e ci sono state tante altre trattative poi sfumate, che hanno però confermato i rapporti cordiali tra Petrachi e Paratici.

In ballo secondo l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” per le trattative future ci sarebbe un giovane talento della Roma. La Juventus è molto attenta al mercato dei giovanissimi, si è già assicurata Kulusevski attualmente al Parma ma di proprietà dell’Atalanta, e ha tesserato anche Jean-Claude Ntenda, diciassettenne del Nantes.

Calciomercato Roma, Riccardi resta nel mirino della Juventus

Il giovane talento in questione è Alessio Riccardi. Nella scorsa sessione di calciomercato si era parlato di un possibile passaggio in bianconero, con Rugani alla Roma. L’affare è poi saltato perché la Roma ha optato su Smalling, ma i contatti tra le parti ci sono ancora. In questo campionato Riccardi – che ha esordito l’anno scorso in Coppa Italia contro la Virtus Entella – nonostante i numerosi infortuni in mezzo al campo non è mai stato preso in considerazione da Fonseca, quasi un mistero.

Eppure Riccardi è un talento dal sicuro avvenire. Ne è la prova l’interesse della Juventus ma anche di Fiorentina, Cagliari e altri club di Serie A. Nonostante un contratto fino al 2023, è probabile un suo addio a fine stagione: potrebbe essere usato come pedina di scambio per qualche calciatore proprio della Juventus, o chissà per Castrovilli della Fiorentina.

