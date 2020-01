Calciomercato Roma, niente scambio Under-Suso con il Milan: l’attaccante turco non si muoverà dalla Capitale

La Roma si prepara al big match di domenica all’Olimpico contro la Juventus. Sfida fondamentale per chiudere al meglio il girone d’andata per i giallorossi. Serve riscattare l’inaspettato ko contro il Torino di domenica scorsa e provare a vincere per mantenere il quarto posto in classifica davanti all’Atalanta. Fonseca vuole regalarsi una grande serata e sogna un nuovo sgambetto a Sarri, dopo quello ai tempi dello Shakhtar, quando il tecnico bianconero era allenatore del Napoli.

Calciomercato Roma, no a Under-Suso: il turco resta

Giallorossi concentrati anche sul mercato, ma per il momento non sono da registrarsi grandi scossoni. Fonseca, pur accettando rinforzi di buon grado, vuole mantenere l’intelaiatura di squadra così com’è e secondo ‘La Stampa’ si sarebbe opposto nettamente all’ipotesi di scambio Under-Suso con il Milan. Degli intermediari avrebbero proposto un’operazione complessa, in cui sarebbe potuto rientrare tra gli altri anche Fazio, ma il tecnico lusitano ha opposto un secco no all’ipotesi.

