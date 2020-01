Roma, sprint Pastore: «Manca sempre meno per tornare in campo»

In Roma-Juventus non sarà protagonista, a causa di un infortunio che ormai lo tiene lontano da tanto tempo. Javier Pastore non scende in campo dallo scorso 10 novembre, due mesi nei quali si sono alimentate le voci di un suo futuro lontano dalla capitale.

Davvero un peccato l’ennesimo stop per il giocatore argentino, che stava giocando con continuità e stava collezionando anche delle ottime prestazioni. Del resto il talento non gli manca di certo, semmai manca quella continuità che è indispensabile per fare la differenza nelle grandi squadre.

Manca sempre meno per tornare in campo , ma la voglia di raggiungere miei compagni è sempre più forte 🐺💛forza Roma ❤️ https://t.co/Lofhdf92Jh — Javier Pastore (@Javi_Pastore) 10 gennaio 2020

Pastore è comunque sulla via del recupero e ci ha tenuto a farlo sapere tramite i suoi canali social. «Manca sempre meno per tornare in campo , ma la voglia di raggiungere miei compagni è sempre più forte» ha twittato il giocatore argentino. Pronto a sprintare per tornare al più presto disponibile. Difficile dunque pensare che possa lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato.

