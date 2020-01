Calciomercato Roma, Under resta (per il momento)

Calciomercato Roma, Cengiz Under resta nonostante le richieste del Milan. Ma il suo futuro in giallorosso è in bilico.

ROMA – Cenzig Under resta alla Roma, per il momento. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata una proposta dal Milan per uno scambio alla pari con Suso. Come precisato dal Corriere della Sera, i giallorossi hanno rispedito al mittente l’offerta dichiarando il turco incedibile. Si tratta, comunque, di una decisione momentanea visto che Fonseca non è pianamente convinto del proprio giocatore.

Il Manchester non ha nessuna intenzione di ‘mollare’ il turco e nelle prossime settimane potrebbe presentare una nuova offerta. Da parte della Roma le riserve continuano anche se l’ipotesi di uno scambio per avere Chris Smalling resta viva. Toccherà alla squadra capitolina insieme al giocatore decidere il futuro del turco che potrebbe essere lontano dalla Capitale.

