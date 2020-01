Calciomercato Roma, emissari Chelsea e Tottenham all’Olimpico per Diawara

CALCIOMERCATO ROMA DIAWARA TOTTENHAM CHELSEA – Questa sera alle ore 20:45 la Roma di Paulo Fonseca riceverà la Juventus di Maurizio Sarri per quella che è la giornata numero 19, l’ultima di andata, di Serie A. I bianconeri hanno la possibilità di ottenere di nuovo il primato in classifica, dopo il pareggio casalingo dell’Inter per 1-1 contro l’Atalanta.

Chelsea e Tottenham all’Olimpico per Diawara

Secondo quanto riportato dal sito ‘tuttomercatoweb.com’, tra i tanti giocatori di alto livello presenti questa sera, ci saranno occhi puntati soprattutto su un giocatore giallorosso: Amadou Diawara. Il guineano, prelevato dal Napoli in estate, è entrato infatti nel mirino di Tottenham e Chelsea, che proprio questa sera manderanno alcuni dei propri emissari ad assistere dall’Olimpico al big match tra i giallorossi e i piemontesi. L’ex Bologna è più di un’idea dei club londinesi per la prossima stagione.

