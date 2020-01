Calciomercato Roma, resta in piedi una trattativa con il Milan

Calciomercato Roma, contatti in corso con il Milan. Si torna a parlare di Calhanoglu a prescindere da eventuali scambi con Perotti o Under.

Il Milan autore di un girone di andata disastroso sta rivoluzionando la squadra nel corso del calciomercato invernale. Ha già ingaggiato Ibrahimovic, ha ceduto Caldara all’Atalanta da cui dovrebbe arrivare Kjaer. Borini è andato al Verona e in ballo ci sono anche tanti altri affari, alcuni dei quali potrebbero interessare anche la Roma. Già nelle scorse settimane ci sono stati tanti contatti e ipotesi di scambio.

Si era ventilata la possibilità di un clamoroso scambio tra Roma e Milan con protagonista il turco Hakan Calhanoglu, venticinquenne turco nato in Germania, giocatore che può ricoprire più ruoli: esterno alto sinistro oppure il centrale di centrocampo o ancora trequartista. Un jolly che farebbe molto comodo all’allenatore Fonseca.

Calciomercato Roma, trattativa per Calhanoglu

Ebbene, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport“, il centrocampista turco potrebbe arrivare a prescindere da un ipotetico scambio con Perotti o Under, calciatori che pure interessano ai dirigenti rossoneri. Per il centrocampista i rossoneri – che preferirebbero cedere al momento Suso, che non pare interessare ai giallorossi in un eventuale scambio con Cengiz Under – chiedono almeno 15-18 milioni di euro: i dialoghi per trovare l’intesa possono proseguire nei prossimi giorni.

