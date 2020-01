Calciomercato Roma, Petrachi annuncia l’arrivo di un centrocampista: “Con l’avanzamento di Pellegrini ci manca un calciatore in quel ruolo”.

Prima della partita tra Roma e Juventus, il direttore sportivo giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dando una importante informazione di calciomercato. La Roma è alla ricerca di un centrocampista centrale, che è già stato individuato: si tratta di un giovane. Queste le sue parole: “Non è semplice entrare in ogni calciatore per tenere sempre l’attenzione al massimo. La società e noi dobbiamo parlare continuamente con loro per non far accadere quanto visto in Roma-Torino. Non si possono buttare via punti importanti con squadre meno blasonate della Roma. E’ una squdra giovane con età media di 25 anni, continuiamo a lavorare. Fonseca sta iniziando a capire il calcio italiano, dobbiamo lavorare e migliorare il tutto. Kalinic ha fatto 100 minuti da quando è arrivato, ma non perché ha fatto schifo. Si è rotto il perone, non è in una condizione ottimale. E’ tornato il Kalinic vero a mio avviso, se fa un gol possiamo vedere un Kalinic diverso. Non siamo assolutamente delusi del suo acquisto, anzi. E’ evidente che adesso noi abbiamo un centrocampista in meno. Nella nostra rosa iniziale Pellegrini è nato centrocampista, ora fa il trequartista. E’ possibile che entri un prospetto giovane in mediana, ma deve essere un calciatore giovane. E’ un ragazzo che lavorando con noi può diventare il centrocampista del futuro, lo seguiamo da diverso tempo. Non dico il nome, perché poi il prezzo schizza e la società mi rimprovera”.

