Nicolò Zaniolo purtroppo ha subito un grave infortunio in Roma-Juventus. Dopo 35 minuti di gioco il giocatore ha dovuto abbandonare il campo in barella e tra le lacrime. Le notizie che sono arrivate purtroppo non sono state positive, il giovane talento domani sarà operato dopo la rottura del legamento crociato anteriore e rischia di stare fuori fino alla fine della stagione.

Zaniolo però ha trovato subito la forza di reagire e tramite la sua pagina Instagram, dopo aver pubblicato la foto del suo infortunio e la “carezza” di Ronaldo al momento dell’uscita, ha scritto una frase molto indicativa.

“Vi giuro…tornerò più forte di prima” ha scritto il numero 22 giallorosso. Ed è l’augurio che ovviamente si fanno non solo i tifosi della Roma ma tutti gli sportivi italiani.



Non bisogna infatti dimenticare che Zaniolo è anche uno dei perni della nazionale azzurra che si è qualificata a Euro 2020. Vedremo quali saranno i tempi di recupero che chiaramente saranno definiti solamente nei prossimi giorni.

