Roma-Juventus si è chiusa sull’1-2, risultato che porta alla seconda sconfitta consecutiva dei giallorossi all’Olimpico. La formazione di Fonseca ha pagato a caro prezzo un inizio distratto. La Juventus ha infatti trovato due gol nel giro di pochi minuti e la reazione di Dzeko e compagni ha portato solo al rigore di Perotti che ha accorciato le distanze. E purtroppo c’è da sottolineare il grave infortunio occorso a Zaniolo.

«Siamo tristi per Zaniolo ma domani è un altro giorno» dice subito Fonseca, che non può essere contento dell’inizio della sua squadra. «E’ difficile quando giochi contro la Juventus partire ed essere sotto di due gol dopo pochi minuti e dopo due regali. Dopo la squadra ha fatto una buona partita contro una bellissima squadra, abbiamo fatto un secondo tempo ottimo, abbiamo messo la Juve sotto pressione. Ma dopo due gol loro tutto diventa più complicato» ha detto a Sky.

«Io come allenatore come responsabile delle situazioni, sono io che chiedo di far partire l’azione da dietro. Noi lavoriamo molto su questo, penso che noi possiamo far bene così, anche se a volte accadono episodi come questo. Io credo in un calcio fatto di coraggio, dove si deve rischiare» ha detto ancora Fonseca parlando dell’errore di Veretout che ha portato allo 0-2.

«Veretout ha reagito comunque bene all’errore, giocando una buona gara. Per me questo è importante» sottolinea il portoghese. «Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto dopo aver preso i due gol. Due sconfitte consecutive? Sono cambiati solo i risultati, sia nella partita con il Torino che in questa abbiamo dominato, abbiamo tirato tanto in porta».

