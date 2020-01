Roma-Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Fonseca ha scelto così. Niente rivoluzioni, difesa a tre scartata: Florenzi e Perotti titolari.

Il grande dubbio della vigilia di Roma-Juventus riguardava la possibilità di giocare con la difesa a tre. In settimana l’allenatore Fonseca aveva provato a lungo la difesa a tre nonostante l’assenza di Fazio. Era una possibilità molto concreta, che lo stesso tecnico portoghese non aveva escluso in sede di conferenza stampa. Alla fine però per una partita così importante ha deciso di non cambiare, confermando il consueto 4-2-3-1.

Florenzi è di nuovo titolare a spese dell’ex bianconero Spinazzola, che era pronto a sostituirlo ma che si è fermato in settimana a causa della febbre. La formazione è uguale a quella che ha perso con il Torino, con Perotti confermato titolare per via delle assenze di Kluivert e Mkhitaryan.

Roma-Juventus formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2, da confermare): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Le statistiche più importanti

Uno dei protagonisti dell’Olimpico sarà Edin Dzeko, uno dei punti fissi della squadra giallorossa. Il bosniaco ha segnato due gol in casa contro i bianconeri ma soprattutto ha siglato la sua prima rete in serie A. Era l’agosto 2015 quando segnò un gran gol di testa.

La Juventus nelle ultime due gare giocate contro la Roma all’Olimpico non è mai riuscita a trovare la via della rete, ma in stagione è rimasta a secco una sola volta. L’unica sconfitta in questo girone di andata è arrivata però proprio all’Olimpico, ma contro la Lazio che l’ha poi battuta anche in finale di Supercoppa Italiana.

