Calciomercato Roma, serve un sostituto di Zaniolo: due i nomi caldi

Il calciomercato Roma di questo mese di gennaio deve fare i conti con un brutto imprevisto. L’infortunio di Nicolò Zaniolo, che purtroppo rischia di aver già chiuso la sua stagione anzitempo dopo la rottura del legamento crociato anteriore rimediata contro la Juventus.

Il giovane talento giallorosso era stato finora protagonista di una grande stagione e adesso è rimasto il solo Under come esterno offensivo destro, complice anche il recente infortunio occorso a Mkhitaryan. Proprio la valutazione dello stop del giocatore armeno può essere l’ago della bilancia di questo calciomercato di gennaio per la Roma.

Nel caso infatti lo stop di Mkhitaryan sarà abbastanza lungo la Roma dovrà per forza di cose cercare una nuova pedina in attacco. Impresa non facile, considerando il valore del giocatore. Ad ogni modo Paulo Fonseca sicuramente rilancerà Under, che deve trovare la migliore condizione atletica.

E poi, nel caso in cui si dovrà ricorrere all’arrivo di un nuovo giocatore, allora sono due i nomi caldi. Il primo è quello di Politano, che nell’Inter di Conte non riesce a trovare spazio. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno, visto che ha iniziato la carriera proprio in giallorosso. Il secondo è quello di Suso, giocatore che però finora nel Milan non ha avuto un rendimento positivo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Siviglia.

