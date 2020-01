Roma, da Strootman a Zaniolo ben 19 infortuni ai legamenti crociati

Legamenti crociati e Roma. Parole che hanno ormai uno stretto connubio.

A testimoniarlo sono i tanti infortuni che nel corso degli anni hanno colpito i giocatori giallorossi. Sembra davvero esserci una maledizione dalle parti di Trigoria, visto che negli ultimi sei anni ben 19 volte i giocatori della Roma hanno subito il serio infortunio al ginocchio. Qualcuno anche più di una volta.

Roma, crociati ko due volte per tre giocatori

A dare il via alla sfortunata serie è stato l’olandese Kevin Strootman, che per ben due volte è finito sotto i ferri a causa di un infortunio ai legamenti, prima nel 2014 e poi un anno dopo. Stesso discorso per il capitano Alessandro Florenzi (ko nel 2016 e 2017) e per lo sfortunato terzino della Primavera Devid Bouah, che tutti sperano di rivedere in campo al più presto.

Da Capradossi a Zaniolo, quanti talenti infortunati

L’ultimo della lista è Nicolò Zaniolo, per il quale ancora non sono stimati i tempi di recupero dopo l’infortunio subito in Roma-Juventus. Ma prima di lui altri giovani talenti giallorossi hanno subito la rottura di un legamento crociato. Capradossi, Ponce, Nura, Ganea, Luca Pellegrini, Calafiori e Bianda, ad esempio. E poi non bisogna dimenticare i lunghi stop per Rudiger, Mario Rui, Emerson Palmieri e Zappacosta, quest’ultimo infortunatosi proprio nel corso di questa stagione.

