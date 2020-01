Coppa Italia, convocati Fonseca Parma-Roma: out Politano e Dzeko, in Santon e...

COPPA ITALIA CONVOCATI FONSECA PARMA-ROMA – Il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei giocatori disponibili per la trasferta del Tardini di domani sera (calcio d’inizio ore 21:15) contro il Parma, nella gara valida per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Convocati Parma-Roma, out Politano e Dzeko

Non ci sono nè Matteo Politano nè Edin Dzeko per la gara di domani. Il primo arrivato questa mattina, non ha ancora disputato un allenamento con i giallorossi e non è partito nemmeno con la squadra, il secondo, invece, dovrà scontare la squalifica nella competizione dopo il rosso preso lo scorso anno nella pesante sconfitta di Firenze. Tornano a disposizione, invece, sia Justin Kluivert che Davide Santon.

PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante;

DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenzi, Peres;

CENTROCAMPISTI: Veretout, Diawara, Cristante, Pellegrini;

ATTACCANTI: Perotti, Under, Kluivert, Kalinic.

