Roma, Fonseca promuove Kalinic: “Mi è piaciuto tutto stasera”. E sul problema del gol: “L’importante è che la squadra crea delle occasioni”.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca si è presentato ai microfoni della Rai visibilmente soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi calciatori. Queste le sue parole.

Grazie alla vittoria sul Parma affronterete nei quarti di finale la Juventus.

Sì abbiamo giocato per vincere e fare questa partita con la Juventus. Sarà una partita difficile che giocheremo fuori casa ma dobbiamo giocare come sempre per vincere.

Soddisfatto della prestazione della Roma?

Mi è piaciuta la squadra. Ha difeso bene e ha creato tante palle gol per fare gol. Anche nel secondo tempo ne abbiamo avute altre due o tre per fare male. Mi sono piaciuti Kalinic e Cristante, soprattutto Kalinic è stato il migliore. In generale tutti hanno fatto bene.

Di solito gioca con il 4-2-3-1, stasera invecesi è abbassato Cristante tra i centrali per una sorta di difsa a tre. Può essere una soluzione per il futuro?

Questa è stata la prima volta che abbiamo giocato con Cristante quasi difensore centrale. Mi è piaciuto questo modo di difendere, controllando sempre il contropiede e la profondità del Parma che è molto pericoloso in questee situazioni. Bryan ha più qualità perché è un centrocampista e ci ha dato una mano anche in fase di impostazione. Può essere una soluzione, ma non so se giocheremo sempre così in futuro

Cosa rappresenta Pellegrini per la Roma?

Pellegrini un bravissimo ragazzo, un professionista. Le mie parole sono poche per descriverlo. Si tratta di un giocatore importantissimo per la squadra che può giocare in tutte le posizioni, fondamentale per noi.

Ha un messaggio per Zaniolo?

Un abbraccio forte. Questa vittoria è per Zaniolo. Sentiamo molto la sua mancanza ma deve essere forte in questo momento. Siamo tutti con lui.

Cosa ne pensa di Politano?

Non è arrivato. Fino a quando non è ufficiale non parlo di giocatori che non sono della squadra.

Ti piace?

E’ un bravo giocatore.

La Roma non riesce a trovare il gol con continuità.

La verità è che noi abbiamo sempre molte occasioni. Anche con Torino e Juventus. La squadra crea situazioni, per questo siamo fiduciosi e tranquilli per il futuro. Il gol arriverà. Sono soddisfatto del fatto che non abbiamo preso gol. Quando non concediamo sono sempre soddisfatto.

