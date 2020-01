Calciomercato Roma, cedi due e prendi uno in difesa

Ci sono movimenti in vista per il Calciomercato Roma in fase difensiva. Il club giallorosso infatti è pronto a muovere delle pedine in entrata e in uscita. Andiamo con ordine.

Ibanez il rinforzo per Fonseca

Sarà Ibanez il giocatore destinato a vestire la maglia giallorossa in questo mese di gennaio. Arriverà dall’Atalanta per una cifra vicina ai dieci milioni ed è stato soffiato in extremis al Bologna. Con i rossoblù il giocatore avrebbe sicuramente giocato con maggiore continuità (finora una sola presenza in Champions League per lui) ma avrebbe percepito la metà dell’ingaggio. Difensore alto 186 centimetri, brasiliano di origine uruguaiana, è chiaramente un acquisto in prospettiva futura da parte della Roma. Ad ogni modo visti i tanti impegni giallorossi è probabile che uno spazio riuscirà a ritagliarselo.

Calciomercato Roma: due partenze in difesa

Come sottolinea anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci saranno due partenze nel pacchetto difensivo. Il primo non è una novità, sono ormai settimane che si parla della cessione di Juan Jesus. Che preferirebbe rimanere in serie A. Venuta meno la possibilità di approdare al Bologna, adesso c’è in pole position la Fiorentina. I viola puntano ad abbassare le richieste della Roma (7-8 milioni di euro) per regalare un rinforzo d’esperienza a Iachini.

Discorso diverso invece per Mert Cetin. Il centrale turco quando è stato impiegato ha fatto abbastanza bene e Paulo Fonseca, insieme alla società, crede fortemente in lui. E’ chiaro che nella Roma in questa stagione troverebbe poco spazio, per cui sembra essere vicino un accordo con il Verona per un prestito secco. Un modo per dargli continuità e verificare i suoi progressi nel nostro campionato prima del ritorno nella capitale.

